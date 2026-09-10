Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından Portekiz ekibinin teknik direktörü Rui Borges takımının özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya etkili başlayıp erken üstünlük kurmasına rağmen Sporting önce dengeyi sağladı, ardından ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın Sporting karşısında aldığı 3-1'lik yenilgiyi daha önce aktarmıştık.

GALATASARAY MAÇA BASKILI BAŞLADI

Lizbon'daki mücadelede Galatasaray ilk bölümde önde baskı yaparak Sporting'in savunmadan rahat çıkmasını engellemeye çalıştı. Sarı-kırmızılı ekip erken dakikalarda Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine gönderdiği topla öne geçti. Sporting ise ilerleyen bölümde oyunu dengeledi ve Geny Catamo ile beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Rui Borges de maçın ardından yaptığı değerlendirmede Galatasaray'ın başlangıçtaki temposuna özel vurgu yaptı. Rakibin oyunu domine etmeye çalışacağını beklediklerini belirten Portekizli teknik adam, ilk bölümde bu baskıya karşı oyun kurmakta zorlandıklarını ancak karşılaşma ilerledikçe dengeyi sağladıklarını ifade etti. Borges, Galatasaray'ın öne geçtiği pozisyonda şans faktörünün de etkili olduğu görüşünü dile getirdi.

SPORTING İKİNCİ YARIDA OYUNUN KONTROLÜNÜ ALDI

Karşılaşmanın kırılma bölümü ikinci yarının ilk dakikaları oldu. Sporting daha agresif bir oyun ortaya koyarken Luis Suarez'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Kısa süre sonra Rodrigo Zalazar'ın serbest vuruştan attığı gol Portekiz temsilcisini rahatlattı. Galatasaray ise ilk yarının başlangıcındaki hücum etkinliğini maçın son bölümüne taşıyamadı ve mücadele 3-1 Sporting üstünlüğüyle tamamlandı.

Borges, ikinci yarıda oyuncularının birebir mücadelelerde daha güçlü kaldığını ve takımın rekabet seviyesini yükselttiğini söyledi. Portekizli çalıştırıcıya göre Sporting'in oyunun ağırlığını kendi lehine çevirmesinde kolektif hareket etmesi belirleyici oldu. Galatasaray'ın özellikle ilk bölümde yarattığı baskının ardından Sporting'in oyunu dengelemesi ve ikinci yarıda rakibini kendi kalesinden uzak tutması, teknik heyetin maç planında öne çıkan noktalardan biri oldu. Okan Buruk'un Sporting maçı sonrasında yaptığı değerlendirmeleri de daha önce aktarmıştık.

GALATASARAY'IN BASKISINA ÖZEL PLAN

Sporting cephesinde maç öncesinde üzerinde durulan konulardan biri de Galatasaray'ın önde baskısını aşmaktı. Borges, hücum organizasyonlarında oyuncularına pozisyon değiştirme serbestliği verdiklerini ve bu hareketliliğin rakibin baskısını kırmalarına yardımcı olduğunu anlattı. Luis Guilherme'nin de yer aldığı düzende hücum oyuncularının sabit bölgelerde kalmaması, Sporting'in pas bağlantıları için farklı alanlar oluşturmasını sağladı.

Modern futbolda önde baskıya karşı bu tür pozisyon değişimleri, savunmadan çıkış sırasında pas seçeneklerini artırmak amacıyla kullanılan yöntemler arasında bulunuyor. Hücum oyuncularının iç ve dış koridorlar arasında hareket etmesi, rakibin adam paylaşımını zorlaştırırken orta saha ve savunma oyuncularına da yeni pas açıları açabiliyor. Borges'in açıklamaları, Sporting'in Galatasaray karşısında özellikle bu hareketlilik üzerinden çözüm üretmeye çalıştığını ortaya koydu.

BORGES KOLEKTİF PERFORMANSTAN MEMNUN

Rui Borges, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamanın önemine de öne çıktı. Kadrosunda turnuva seviyesinde ilk kez forma giyen genç oyuncular bulunduğunu hatırlatan Borges, tribün desteğinin takımın maç içindeki reaksiyonuna katkı sağladığını belirtti. Teknik direktör, ilk bölümde yaşanan sıkıntılara rağmen oyuncularının oyundan kopmamasını ve ikinci yarıda mücadele seviyesini yükseltmesini galibiyetin temel unsurlarından biri olarak değerlendirdi.

GALATASARAY İÇİN İLK HAFTA PUANSIZ BİTTİ

Galatasaray böylece Şampiyonlar Ligi lig aşamasına deplasman yenilgisiyle başladı. Yeni formatta takımların lig aşamasındaki her karşılaşmada elde ettiği sonuç genel sıralamadaki konum açısından önem taşıyor. Bu nedenle ilk haftalardaki puan kayıpları tek başına turnuvanın kaderini belirlemese de sonraki maçların önemini artırıyor. Sarı-kırmızılı ekip açısından Sporting karşılaşması, özellikle maçın ilk bölümündeki yüksek baskının karşılaşmanın tamamına yayılması ve ikinci yarıdaki oyun kontrolünün korunması bakımından teknik değerlendirmeye açık başlıklar bıraktı.