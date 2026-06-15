Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet A.Ç., jandarma ekiplerince salona getirildi. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu. Mahkeme başkanının son savunmasını sorması üzerine Mehmet A.Ç, olay günü arkadaşları Burak P. ve Yusuf A. ile boş bir arazide buluştuklarını, jandarma ekiplerini görünce korkup kaçtıklarını, düşürdüğü telefonunu almak için geri döndüğünü söyledi. Olay yerine ödünç aldığı motosikletle gittiğini belirten sanık, motosiklette bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

TANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Burak P. ile Yusuf A., olay günü Mehmet A.Ç. ile birlikte olduklarını, silah sesi duyunca korkarak kaçtıklarını ifade etti. Tanıklar, motosiklette ele geçirilen uyuşturucu maddelerle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını beyan etti.

18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yargılama sonunda Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Mehmet A.Ç. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan önce 12 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Daha sonra TCK’nın 188/4-a maddesi uyarınca cezada yarı oranında artırım yapılarak sanığın 18 yıl hapis ve 180 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

30 Haziran 2025 tarihinde Mehmet A.Ç.’ kullandığı plakasız motosiklette yapılan aramada, 7 adet 40x40 santimetre ve 1 adet 20x40 santimetre ebatlarında olmak üzere toplam 8 parça halinde yaklaşık 48 bin kullanımlık “A4” olarak tabir edilen sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçaları ele geçirilmişti. Gözaltına alınarak Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüpheli, ifadesinin ardından 1 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanmıştı. (Mehmet AL)

Kaynak: Haber Merkezi