Alanya Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda yeni bir görevlendirme gerçekleşti. Oda bünyesinde boş bulunan Başkan Vekilliği makamına Yusuf Boz getirildi. Atamanın ardından resmi bir açıklama yapan yeni Başkan Vekili Yusuf Boz, esnafın menfaatleri doğrultusunda özveriyle çalışacaklarını belirtti.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYIMLADI

Göreve başlamasıyla birlikte bir teşekkür mesajı yayımlayan Yusuf Boz, kendisine duyulan güvenden dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Boz, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Bugün itibarıyla Alanya Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odamızda Başkan Vekili olarak görevimize başlamış bulunmaktayım. Bu onurlu görevi bana layık gören başta Oda Başkanımız Sayın Ali Akkaya’ya, Yönetim Kurulu üyelerimize ve bizlere güven duyan tüm oda üyelerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

"ESNAFIMIZ İÇİN GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ"

Yeni dönemde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Boz, Alanya esnafını daha ileriye taşımak için güçlü bir dayanışma sergileyeceklerini aktardı. Hedeflerinin odaya kayıtlı tüm üyelerin haklarını ve menfaatlerini korumak olduğunu dile getiren Boz, sözlerini şöyle noktaladı: "Oda Başkanımız Sayın Ali Akkaya’nın öncülüğünde; birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, odamızın ve değerli esnaf kardeşlerimizin menfaatleri doğrultusunda en iyi hizmeti sunmak için gayret ve özveriyle çalışacağım. Rabbim bizleri bu önemli görevde mahcup etmesin. Hep birlikte odamızı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi