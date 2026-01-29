TEKNİK Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, zaman zaman etkisini artıran yağmura rağmen yüksek tempoda geçti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla devam ederken futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti. Öte yandan, Portekizli teknik adamın, kart cezalıları Hagi ve Maestro'nun yokluğunda sahaya süreceği isimler konusunda henüz net bir karar vermediği öğrenildi. Bu bölgeler için Janvier ve İbrahim Kaya isimleri ön plana çıkarken, antrenmanda adeta bir forma savaşı yaşandı. Turuncu-yeşilli ekipte futbolcuların istekli ve mücadeleci görüntüsü teknik heyeti memnun ederken, Eyüpspor karşılaşması öncesinde rekabetin artması yüzleri güldürdü. Alanyaspor, kritik maçın hazırlıklarına bugün yapılacak antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

