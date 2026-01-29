TEKNİK Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, zaman zaman etkisini artıran yağmura rağmen yüksek tempoda geçti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla devam ederken futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti. Öte yandan, Portekizli teknik adamın, kart cezalıları Hagi ve Maestro'nun yokluğunda sahaya süreceği isimler konusunda henüz net bir karar vermediği öğrenildi. Bu bölgeler için Janvier ve İbrahim Kaya isimleri ön plana çıkarken, antrenmanda adeta bir forma savaşı yaşandı. Turuncu-yeşilli ekipte futbolcuların istekli ve mücadeleci görüntüsü teknik heyeti memnun ederken, Eyüpspor karşılaşması öncesinde rekabetin artması yüzleri güldürdü. Alanyaspor, kritik maçın hazırlıklarına bugün yapılacak antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU
Alanyaspor Eyüpspor'a full konsantre
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk edeceği İstanbul temsilcisi Eyüpspor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Salı günü start verilen çalışmalar, dün yapılan antrenmanla devam etti
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya'nın sevilen markasında acı kayıp: Tanrıtanır vefat etti
Alanya pilot bölge seçildi! Bunu yapmayan ev satamayacak
Antalya ve Alanya'ya meteoroloji'den flaş uyarı
Alanya'da kesintisiz sağanak alarmı! Kaç gün sürecek?
Alanya'da 117 defa mühürlenen otele yıkım şoku
Antalya ve Alanya'da erkek müşteri kabul etmeyen otellere astronomik ceza