ALANYA'DAKİ taksilerde kısa mesafe 250 TL, açılış 60 TL, kilometre ücreti 70 TL olarak güncellendi. Taksimetre ücretlerine uygulanan yeni zamlı tarife sonrası taksicilerin cihazlarını yeniden ayarlatması gerekirken, ayar işlemi için talep edilen yüksek ücretler esnafı isyan ettirdi. Yaklaşık 1 dakika süren işlem için şirketlere göre 2 bin 500 TL ile 3 bin 750 TL arasında ücret alınması tepkilere yol açtı.

'İNDİRİM GİRİŞİMİMİZ SONUÇSUZ KALDI'

Bazı taksiciler duruma, “Kısacık bir işlem için dünya kadar para ödüyoruz” sözleriyle tepki gösterdiler. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya ise taksicilerin mühür ve bayilik ücreti ödediğini, bu ücretlerin odaya gitmediğini söyledi. Akkaya, başka şehirlerde ayar ücretlerinin 4 bin TL’ye kadar çıktığını belirterek, Alanya’da iki taksimetre bayisi bulunduğunu, bunlardan birinin 2 bin 500 TL, Pars Taksimetre isimli şirketin ise 3 bin 700 TL ücret aldığını ifade etti. 33 taksinin bu firmadan cihaz kullandığını söyleyen Akkaya, indirim yapılması için hem Antalya’daki bayi hem de şirket sahibi ile görüştüğünü ancak olumlu sonuç alamadıklarını dile getirdi. (Gülser YİĞİT)