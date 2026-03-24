Alanya’nın Gazipaşa İlçesi İstikametine aşırı hızla seyreden 34 GS 1358 plakalı araç sürücüsü Cumhuriyet Mahallesi Çevre yolu üzerinde gece saat: 22:30 meydana geldi araç sürücüsü nizami park halinde olan 07 BVT 865 plakalı araca çarptıktan sonra sağ taraftaki 07 NUC 77 plakalı safari aracı olan cip e arkadan çarptıktan sonra sol tarafta refüje çarparak durabildi.

Kazayı gören çevre halkı kazayı görmesi üzerine 112 sağlık ihbarına haber verdi. İki araca çarparak durabilen otomobil sürücü kazayı yara almadan atlatırken kendi imkanlarıyla hurdaya dönen araçtan çıkartılan sürücü kaza yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Hurdaya dönen özel araç çekici yardımıyla çekilirken arkadan hasar gören safari aracıda yoldan kaldırıldıktan sonra yol trafiğe tekrar açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı ( Mehmet AL)