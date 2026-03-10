Turizmin kalbi Alanya’da hissedilen deprem vatandaşları tedirgin etti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Antalya Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Alanya’da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle sahil kesimlerinde ve yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı net şekilde hissettiklerini ifade etti. İlk belirlemelere göre deprem, Antalya Körfezi açıklarında meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ PAYLAŞTI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre deprem 10 Mart 2026 saat 14.20’de kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken, depremin derinliği ise yaklaşık 84.4 kilometre olarak açıklandı.

Depremin merkez üssünün Antalya Körfezi (Akdeniz) açıkları olduğu bildirildi. Derinliğin fazla olması nedeniyle sarsıntının geniş bir alanda hissedildiği ancak yüzeyde güçlü bir etki yaratmadığı değerlendiriliyor.

ALANYA’DA VATANDAŞLAR SARSINTIYI HİSSETTİ

Alanya’da özellikle merkez mahallelerde yaşayan bazı vatandaşlar depremi hissettiklerini belirtti. Sosyal medyada birçok kullanıcı “Alanya’da deprem mi oldu” ve “Alanya son dakika deprem” aramalarıyla yaşanan sarsıntının detaylarını araştırmaya başladı.

Bir vatandaş telefonda konuşurken kısa bir sarsıntı hissettiğini söyledi. Başka biri ise “çok kısa sürdü, ama bina bir an sallandı gibi oldu” dedi. Tam anlamadık önce… sonra herkes telefona sarıldı.

Aslında birkaç saniye sürdü. Ama deprem konusu Alanya’da hep hassas. Hele ki turizm sezonuna yaklaşırken böyle sarsıntılar hemen konuşulmaya başlanıyor.

GÖZLER AFAD VE RESMİ AÇIKLAMALARDA

Bölgede meydana gelen deprem sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Yetkililer, depremin büyüklüğü ve olası artçı sarsıntılarla ilgili verileri yakından takip ediyor.

Şu ana kadar Alanya veya çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşandığına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak kurumların depremle ilgili değerlendirmeleri geldikçe kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.