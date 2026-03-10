Alanya’nın Seki Mahallesi’nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Alanya trafik kazası Seki Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre V.Ö. yönetimindeki motosiklet ile N.Y. idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken araç üzerinde yolcu olarak bulunan M.E. yola düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı M.E. daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Alanya’da özellikle mahalle içi yollarda meydana gelen otomobil motosiklet kazaları, sürücülerin hız ve kavşak kurallarına dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. (Mehmet Al)