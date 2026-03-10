ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşın 10’uncu gününe girilmesiyle enerji piyasalarında sert hareketler yaşandı. Haftaya hızlı başlayan Brent petrol fiyatı yüzde 25’i aşan artışla 117,41 dolar seviyesine kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına da yansırken, artan maliyetler ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafı zor durumda bırakmaya başladı.

‘MAZOT 70 TL’YE YAKLAŞTI, ULAŞIM ESNAFI ZOR DURUMDA’

Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, özellikle taksici, dolmuşçu, otobüs esnafı ve kamyon nakliyecilerinin ciddi maliyet baskısı altında olduğu vurgulandı. Akkuş, “Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan hızlı artış, ulaşım sektöründe faaliyet gösteren Taksici, Dolmuşçu, Otobüs esnafı ve Kamyon nakliyecilerini ciddi şekilde zor durumda bırakmıştır. Bilindiği üzere ulaşım sektörüne yönelik en son ücret düzenlemeleri Şehir içi Otobüsler için 12. 09. 2025 tarihinde, Taksici Esnaflarımız için ise 15.05. 2025 tarihinde düzenlemiştir, mazot fiyatlarının o Tarihlerde ki litre fiyatı yaklaşık 50 TL ila 55 TL seviyesinde olduğu dönemde ücretlendirme yapılmıştır Ancak bugün gelinen noktada mazot fiyatları 70 TL seviyelerine yaklaşmıştır, Fiyatların daha da yükseleceği kaçınılmaz bir gerçektir, bu durum sektör esnafının maliyetlerini ciddi şekilde artırmaktadır. Akaryakıt giderleri ulaşım sektörünün en büyük maliyet kalemlerinden biridir. Mazot fiyatlarındaki bu artış, esnafın kazancını önemli ölçüde azaltırken sektörün sürdürülebilirliğini de tehdit etmektedir. Birçok ulaşım esnafı artan maliyetler karşısında ayakta kalma mücadelesi vermektedir” dedi.

TARİFE DÜZENLEMESİ ÇAĞRISI

Ulaşım ücretlerinde yeni düzenleme yapılması gerektiğini belirten Akkuş, “Bu nedenle yetkililere çağrımız; Ulaşım sektörünün artan maliyetleri dikkate alınarak gerekli ücret ve tarife düzenlemelerinin ivedilikle yapılması, Akaryakıt konusunda ulaşım esnafını destekleyici politikaların hayata geçirilmesidir. Ulaşım sektörü; şehir yaşamının, ticaretin ve günlük hayatın en önemli unsurlarından biridir. Bu sektörün ayakta kalması hem vatandaşlarımızın ulaşımının aksamaması hem de ekonominin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

