Alanya’da bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanla operasyonlarda A.Ö. (18), A.D. (18), E.Ö. (24), O.Ö. (27), T.Y. (18), M.B.Y. (24), O.K. (25), A.C.T. (20) ve E.B. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden A.Ö., A.D., E.Ö., O.Ö., T.Y. ve M.B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler O.K., A.C.T. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alanya’da bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen dolandırıcılık olayına yönelik jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
