Alanya’da yaz aylarına girerken sıcak hava dalgaları, bunaltıcı geceler ve deniz kaynaklı ani yağış riski yeniden gündemde. Uzman verileri, Akdeniz hattında sıcaklık baskısının güçlenebileceğine işaret ediyor.

Alanya’da önümüzdeki dönem için en dikkat çeken başlıklardan biri gece sıcaklıklarının düşmemesi ve buna bağlı artabilecek ısı stresi riski oldu. İklim verileri, Akdeniz kuşağında özellikle kıyı ilçelerde sıcak gecelerin daha sık yaşanabileceğini gösteriyor. Bu tablo, hem günlük yaşamı hem de tarım ve turizm gibi Alanya’nın temel alanlarını doğrudan etkileyebilir.

TROPİKAL GECELER ALANYA’DA DAHA FAZLA HİSSEDİLEBİLİR

Meteoroloji ve iklim çalışmalarında “tropikal gece”, gece boyunca sıcaklığın 20 derecenin altına inmemesi olarak tanımlanıyor. Alanya gibi nemin yüksek, kıyı etkisinin güçlü olduğu ilçelerde bu durum daha bunaltıcı hissediliyor. Özellikle klima kullanımı, uyku düzeni, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar açısından risk daha görünür hale geliyor.

Gündüz kavurucu sıcak, gece de rahatlatmayan hava. En çok da bunu insanlar hissediyor.

Uzayan sıcak gece periyotları, sadece konfor meselesi değil. Elektrik tüketiminden sağlık risklerine, iş veriminden açık alanda çalışanların yüküne kadar birçok başlıkta etkisini gösteriyor. Alanya’da yazın sahil bandında yaşayanlar kadar, yoğun yapılaşmanın olduğu mahallelerde oturanlar da bu baskıyı daha sert hissedebilir.

DENİZ ISINIRSA ANİ YAĞIŞ VE FIRTINA RİSKİ DE ARTIYOR

Akdeniz’de deniz suyu sıcaklığındaki yükseliş, atmosfere daha fazla nem taşınmasına yol açabiliyor. Bu da uygun meteorolojik koşullar oluştuğunda ani sağanak, kısa süreli şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar ve yerel fırtına riskini artırabiliyor. Alanya açıklarında özellikle mevsim geçişlerinde görülen sert hava değişimleri, sıcak deniz etkisiyle daha yüklü sistemlere dönüşebiliyor.

Burada dikkat çeken nokta şu: Her sıcak deniz mutlaka hortum ya da süper hücre üretecek diye bir kural yok. Ama enerji biriktiğinde, etkisi daha sert olabiliyor.

TARIMDA KAZANAN DA KAYBEDEN DE SICAKLIK OLACAK

Alanya’nın mikro klima özelliği taşıyan üretim alanlarında sıcaklık artışı iki yönlü sonuç doğurabilir. Kış aylarında don riskinin azalması bazı ürünler için avantaj sağlayabilir. Ancak yaz döneminde uzun süren sıcaklık baskısı, seralarda ısı yükünü artırabilir, açık alanda meyve ve sebzede kalite kaybına neden olabilir. Özellikle sulama maliyetleri, verim düşüşü ve ürün yanığı riski üreticinin en çok konuşacağı başlıklar arasında yer alabilir.

Bir başka sorun da şu: sıcak sadece tarlayı değil, işçiyi de yoruyor. Gün ortasında çalışmak zorlaşıyor, hasat saati bile değişebiliyor.

TURİZMDE SAATLER DEĞİŞEBİLİR

Turizm açısından bakıldığında Alanya’da açık alan aktiviteleri, plaj kullanımı ve öğle saatlerindeki yoğunluk yeniden planlanmak zorunda kalabilir. Uzmanlar, güneş çarpması, sıvı kaybı ve uzun süreli sıcak maruziyeti konusunda özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan ziyaretçiler için önlem çağrısı yapıyor.

Bu yüzden otellerden tur teknelerine, sahil işletmelerinden rehberlere kadar birçok alanda saat düzeni önem kazanıyor. Sabah erken ve akşam geç saatler daha kıymetli hale gelebilir. Öğle arası ise... zaten çoğu kişi bunu yaşayarak görüyor.