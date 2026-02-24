Alanya Damla Sitesi’nde yaşayan Wolfgang Brendel’den haber alamayan arkadaşları polise başvurdu. Eve çilingirle girildi, 78 yaşındaki adam salonunda hareketsiz halde bulundu.

Alanya Cumhuriyet Mahallesi Damla Sitesi’nde yaşlı adam evinde ölü bulundu haberi ilçede geniş yankı uyandırdı. Edinilen bilgilere göre Alanya’da yerleşik olarak yaşamını sürdüren 78 yaşındaki Wolfgang Brendel’den bir süredir haber alamayan arkadaşları, kontrol amacıyla siteye gitti.

Kapının çalınmasına rağmen açılmaması üzerine durumdan şüphelenen yakın çevresi, vakit kaybetmeden Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Özellikle son günlerde kendisine ulaşılamaması, arkadaşlarında endişeye neden oldu.

ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ, SALONDA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Brendel’i salon kısmında hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 78 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Site sakinleri ise uzun süredir evden çıkmadığını söyledikleri Brendel’in genellikle kendi halinde bir yaşam sürdüğünü ifade etti. Aynı sitede yaşayan bazı komşular, “Birkaç gündür görmüyorduk, ışıkları da yanmıyordu” demekle yetindi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediye Mezarlığı morguna kaldırıldı. Alanya’da yabancı uyruklu yaşlı adamın evinde ölü bulunması olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Alanya’da özellikle yabancı yerleşiklerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde benzer durumlarda komşuların ve site yönetimlerinin daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha gündeme geldi. Tek başına yaşayan yaşlıların düzenli kontrol edilmesi, olası sağlık risklerinin erken fark edilmesi açısından önem taşıyor.

Olayla ilgili inceleme, Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.