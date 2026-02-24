Banque du Liban (Lübnan Merkez Bankası) bünyesinde bulunan altınların güncel piyasa değeri yaklaşık 45 milyar dolar seviyesine ulaştı. Altın fiyatlarındaki küresel artış, hükümetin bu rezervi nakde çevirme seçeneğini daha güçlü şekilde değerlendirmesine yol açtı.

Lübnan lirası 2019’dan bu yana yüzde 90’dan fazla değer kaybetti. Bankalardaki döviz mevduatlarına erişim ciddi ölçüde kısıtlandı. Devletin fiilen iflas ettiği yönündeki değerlendirmeler ise ekonomik baskıyı artırdı.

SATIŞ İÇİN PARLAMENTO ONAYI ŞART

1986 tarihli yasaya göre altın rezervlerinin satışı için parlamentonun özel onayı gerekiyor. Bu nedenle olası bir satış kararı, yalnızca hükümet inisiyatifiyle alınamıyor. Sürecin aynı zamanda International Monetary Fund (IMF) ile yürütülecek olası mali destek anlaşmalarıyla bağlantılı ilerlemesi bekleniyor.

Bazı finans çevreleri altın satışının kısa vadeli nakit akışı sağlayarak bütçe üzerindeki baskıyı azaltabileceğini savunuyor. Ancak ekonomistler, rezervlerin elden çıkarılmasının uzun vadede finansal istikrar açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

70 MİLYAR DOLARLIK MEVDUAT KAYBI

World Bank daha önce Lübnan’daki finans sistemini “Ponzi düzeni” olarak tanımlamış ve mevduat kayıplarının yaklaşık 70 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıklamıştı. Bankacılık sistemine duyulan güven büyük ölçüde sarsılmış durumda.

Altın satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, siyasi dengeler ve IMF sürecinin seyrine bağlı olacak. Ancak mevcut tablo, Lübnan’ın tarihinin en ağır ekonomik sınavlarından birini verdiğini gösteriyor.