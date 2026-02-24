Turizm, inşaat ve hizmet sektöründe çalışan binlerce kişi için kritik detay: İleri derece bel ve boyun fıtığında malulen emeklilik mümkün. Ancak en az %60 iş gücü kaybı şartı aranıyor.

Özellikle Alanya’da turizm, inşaat ve hizmet sektöründe çalışan birçok sigortalı, bel ve boyun fıtığı nedeniyle iş gücü kaybı yaşıyor. Ağır kaldırma, uzun süre ayakta kalma ya da sürekli eğilerek çalışma gibi fiziksel yük oluşturan işler, zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre sıradan bel ya da boyun ağrısı erken emeklilik için yeterli görülmüyor. Ancak ileri derece disk hernisi (bel ve boyun fıtığı) nedeniyle kalıcı hasar oluşmuşsa ve çalışma gücünde ciddi kayıp varsa, yaş şartı aranmadan malulen emeklilik hakkı doğabiliyor.

%60 İŞ GÜCÜ KAYBI ŞARTI

Malulen emeklilik için en kritik kriter, meslekte kazanma gücünün en az %60 oranında kaybedildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi.

Değerlendirme, SGK’nın sevk ettiği tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinde yapılıyor. Ameliyata ya da uzun süreli tedaviye rağmen düzelmeyen, kalıcı sinir hasarı bulunan vakalar güçlü delil olarak kabul ediliyor.

Hazırlanan rapor, SGK Sağlık Kurulu tarafından inceleniyor. Onay verilmesi halinde malulen emeklilik maaşı bağlama süreci başlatılıyor.

1800 GÜN PRİM VE 10 YIL SİGORTALILIK

Tıbbi şartların yanında yasal kriterler de bulunuyor:

En az 10 yıl sigortalılık süresi

Toplam 1800 gün (5 yıl) prim ödemesi

Ancak kişi, fıtığa bağlı olarak “başkasının sürekli bakımına muhtaç” durumdaysa 10 yıllık sigortalılık şartı kaldırılıyor. Bu durumda yalnızca 1800 gün prim yeterli oluyor.

Özellikle ağır işlerde çalışırken sağlık sorunu nedeniyle çalışamaz hale gelen sigortalılar için bu detay büyük önem taşıyor. Uzun yıllar prim yatırmış ancak yaşı dolmadığı için emekli olamayan birçok çalışan, bu kapsamda bel ve boyun fıtığı nedeniyle erken emeklilik şartlarını araştırıyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Malulen emeklilik başvurusu için sigortalının bağlı bulunduğu SGK merkezine şahsen müracaat etmesi gerekiyor. Süreç şu adımlarla ilerliyor:

SGK’ya maluliyet tespiti başvurusu yapılır. Kurum, başvuru sahibini yetkili hastaneye resmi sevk eder. Sağlık kurulu raporu doğrudan SGK Sağlık Kurulu’na gönderilir. Nihai karar SGK tarafından verilir.

Özel hastanelerden alınan eski raporlar tek başına geçerli sayılmıyor. Sevk işleminin mutlaka SGK üzerinden yapılması gerekiyor.

Alanya’da bel ve boyun fıtığı nedeniyle iş gücünü kaybeden sigortalılar, prim gün sayılarını ve sigortalılık sürelerini e-Devlet üzerinden kontrol ederek resmi başvuru sürecini başlatabiliyor. Eksik ya da yanlış bilgiyle yapılan başvurular süreci uzatabiliyor.