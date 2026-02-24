M.D. ile ağabeyi Polat Dütrü, kardeşi F.D. (12) ve kuzeni İ.A. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; M.D., ağabeyi Dütrü'yü bıçakladı. Karnından ve göğsünden yaralanan Dütrü, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dütrü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı Ancak Dütrü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, M.D., F.D. ve İ.A.'yı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Kaynak: DHA