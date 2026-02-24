Alanya’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren <strong>planlı elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. 25 Şubat 2026 Çarşamba günü farklı mahallelerde bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle elektrikler belirli saat aralıklarında kesilecek. Kesintilerin özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor.



HANGİ MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR?



Planlamaya göre;

Kesinti Tarihi : 2026-02-25 09:00:00 - 12:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ DİNEK 1522,MERKEZ DİNEK ESKİ ANTALYA YOLU,MERKEZ DİNEK Mah. ESKİ ANTALYA YOLU Cd,MERKEZ DİNEK Mah. ZAMANOĞLU Cd,MERKEZ HACIMEHMETLİ AKIŞLAR,MERKEZ HACIMEHMETLİ AKÇAKILLIK,MERKEZ HACIMEHMETLİ Mah. AKIŞLAR Sk.,MERKEZ HACIMEHMETLİ Mah. AKÇAKILLIK Sk.,MERKEZ SUGÖZÜ ESKİ ANTALYA YOLU,MERKEZ SUGÖZÜ Mah. 1017 Sk.,MERKEZ SUGÖZÜ Mah. ESKİ ANTALYA YOLU Sk.,MERKEZ SUGÖZÜ ZAMANOĞLU bölgeleri



Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-02-25 11:00:00 - 15:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ SARAY BEBEK,MERKEZ SARAY Mah. DAMLATAŞ Cd,MERKEZ ÇARŞI Mah. SERAL Sk. bölgeleri



Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-02-25 11:00:00 - 15:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ ŞEKERHANE CAN,MERKEZ ŞEKERHANE GÖNÜLLÜ,MERKEZ ŞEKERHANE Mah. CİĞERCİLER Sk.,MERKEZ ŞEKERHANE Mah. GÖNÜLLÜ Sk. bölgeleri



Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması