Alanya Belediyesi, kentte faaliyet gösteren hazır beton üreticileri ve tedarikçilerine önemli bir hatırlatmada bulundu. Resmi Gazete’de 22 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7579 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42’nci maddesinde yapılan değişiklik sonrası, kaçak yapılaşmayla mücadelede yeni bir dönem başladı.

Yeni düzenleme, yalnızca ruhsatsız yapı sahiplerini değil, yapı sürecine malzeme sağlayan firmaları da doğrudan sorumlu tutuyor. Bu kapsamda ruhsat alınmadan yapılan veya gerekli izinler tamamlanmadan inşa edilen yapılarda kullanılmak üzere hazır beton arz eden ya da piyasada bulunduran kişi ve kuruluşlara 500 bin TL idari para cezası uygulanabilecek. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

KAÇAK YAPILAŞMAYLA MÜCADELEDE YENİ SORUMLULUKLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenleme, kaçak yapılaşmanın önüne geçmeyi hedefliyor. Kanunla birlikte hazır beton üreticileri ve tedarikçileri, sevkiyat öncesinde yapıların ruhsat ve izin durumunu kontrol etmekle yükümlü hale geldi. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN FİRMALARA ÇAĞRI

Belediyeden yapılan açıklamada, sektör temsilcilerinin cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için sevkiyat yapılacak yapıların yasal durumunu titizlikle incelemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Hazır beton üreticileri ile tedarikçilerinin mağduriyet yaşamamaları için beton sevkiyatı yapılacak yapıların ruhsat ve izin durumlarını titizlikle kontrol etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

ALANYA’DA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Turizm ve konut yatırımlarının yoğun olduğu Alanya’da faaliyet gösteren beton üreticileri, müteahhitler ve yapı tedarik zincirindeki işletmeler açısından düzenleme büyük önem taşıyor. Özellikle ruhsat süreçleri tamamlanmamış projelere yapılacak beton sevkiyatlarında firmaların resmi belgeleri kontrol etmesi gerekiyor.

Uzmanlar, yeni uygulamanın hem kayıt dışı yapılaşmayı azaltmasının hem de yapı güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğine dikkat çekiyor.