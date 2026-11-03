Alanya'da özel gereksinimli gençlerin çalışma hayatına katılımını desteklemek ve mesleki eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir organizasyona imza atılıyor. Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Sektör Buluşması, bu yıl da öğrenciler ile iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek.

Özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerinde kazandıkları bilgi, beceri ve deneyimlerin iş hayatına aktarılmasını amaçlayan etkinlik, aynı zamanda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacak.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ GENÇLERİN YETENEKLERİ TANITILACAK

Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu, öğrencilerinin mesleki eğitim sürecinde edindikleri becerilerin yalnızca okul ortamıyla sınırlı kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek Geleneksel Sektör Buluşması'nda, öğrencilerin sahip oldukları yeteneklerin ve çalışma hayatına sunabilecekleri katkıların sektör temsilcilerine tanıtılması hedefleniyor.

Etkinlik sayesinde iş dünyasının özel gereksinimli gençlerin mesleki yeterliliklerini daha yakından tanıması ve öğrencilerin istihdam süreçlerine yönelik yeni iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İŞ DÜNYASINA STAJ VE İSTİHDAM ÇAĞRISI

Organizasyonun en önemli hedeflerinden birini, özel gereksinimli gençlere yönelik staj ve istihdam olanaklarının artırılması oluşturuyor.

Okul yönetimi, gençlerin eğitim hayatında kazandıkları mesleki becerileri iş ortamında kullanabilmelerinin hem bireysel gelişimleri hem de toplumsal yaşama katılımları açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Sektör temsilcileriyle kurulacak doğrudan iletişim sayesinde öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanması, işverenlerin ise özel gereksinimli bireylerin istihdamına yönelik farkındalık kazanması bekleniyor.

Buluşmanın, Alanya'daki işletmeler ile okul arasında sürdürülebilir iş birliklerinin kurulmasına zemin hazırlaması hedefleniyor.

ALANYA'DA FIRSAT EŞİTLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

Özel gereksinimli bireylerin çalışma hayatında daha fazla yer alabilmesi, yalnızca ekonomik bağımsızlıkları açısından değil, sosyal hayata aktif katılımları bakımından da önem taşıyor.

Mesleki eğitim ile iş dünyası arasında kurulacak güçlü bağların, gençlerin özgüvenlerini geliştirmelerine ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri çalışma ortamlarına ulaşmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu'nun düzenlediği buluşma, işverenlerin özel gereksinimli bireylerin potansiyelini daha yakından tanımasına da fırsat sunacak.

GELENEKSEL SEKTÖR BULUŞMASI 5 KASIM'DA

Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından gerçekleştirilecek Geleneksel Sektör Buluşması'nın tarih, saat ve adres bilgileri açıklandı.

Etkinlik tarihi: 5 Kasım 2026 Perşembe

Saat: 10.30

Yer: Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu

Adres: Kadıpaşa Mahallesi, İkizler Sokak, Alanya

Etkinlikte öğrencilerin mesleki becerilerinin tanıtılması ve sektör temsilcileriyle istihdam odaklı iletişimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

TÜM SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE DAVET

Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu yönetimi, özel gereksinimli gençlerin çalışma hayatında daha fazla fırsata sahip olabilmesi için iş dünyasının desteğinin önemine dikkat çekti.

Gençlerin yetenekleriyle işletmelerin ihtiyaçlarını bir araya getirmeyi hedefleyen okul yönetimi, Alanya'da faaliyet gösteren tüm sektör temsilcilerini organizasyona katılmaya davet etti.

Geleneksel Sektör Buluşması'nın, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimden istihdama geçiş sürecini desteklemesi ve kent genelinde daha kapsayıcı bir çalışma hayatının oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.