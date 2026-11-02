Alanya ve komşu ilçe Gazipaşa'da 1 Kasım 2026'da yaşanan iki ayrı olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Alanya'nın Türkler Mahallesi sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 54 yaşındaki Çekya vatandaşı kadın, Sahil Güvenlik ekiplerince ölü bulundu. Gazipaşa'da ise yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak Alanya'ya sevk edildi.

ALANYA'DA DENİZE GİREN ÇEKYALI TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Alanya'nın Türkler Mahallesi sahilinde tatil yapan 54 yaşındaki Çekya vatandaşı Leona Musilova, serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra eşinin gözden kaybolduğunu fark eden kocası, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Musilova'nın kaybolduğu bölgede denizden arama çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Musilova'nın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Anadolu Ajansının 1 Kasım tarihli haberinde de doğrulanan olayda, Musilova'nın denizden çıkmadığının eşi tarafından fark edildiği belirtildi. Kadının ölümüne yol açan koşulların belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı. Olay sırasında denizin durumu ve kadının nasıl gözden kaybolduğu konusunda doğrulanmış ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

GAZİPAŞA'DA OTOMOBİL 100 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Bölgedeki ikinci olay, 1 Kasım Pazar günü saat 01.00 sıralarında Gazipaşa'nın Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Raşit G. yönetimindeki 07 BFK 071 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Otomobil, yaklaşık 100 metrelik şarampole düştü. Kazada aracın altında kalan sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ ALANYA'YA SEVK EDİLDİ

Kaza yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle aracın altından çıkarılan Raşit G.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, buradaki ilk kontrollerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı sürücünün Alanya'daki hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Otomobilin neden kontrolden çıktığına ilişkin kesin bir tespit henüz açıklanmadı.

İKİ OLAY DAHA ÖNCE AYRI AYRI HABERLEŞTİRİLDİ

Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki ölüm olayı ile Gazipaşa'daki trafik kazası birbirinden bağımsız gelişmeler olarak kayıtlara geçti. Her iki olay da 1 Kasım'da Yeni Alanya'da ayrı haberlerle duyuruldu. Çekyalı turistin ölümüne ilişkin incelemenin sonucu ve Gazipaşa'da ağır yaralanan sürücünün güncel sağlık durumuna ilişkin yeni bir resmî açıklama ise henüz doğrulanamadı.