Adana'da yaşanan ilginç hırsızlık olayı, iş yeri sahibinin dikkati sayesinde çözüldü. Seyhan ilçesinde gümüş ticareti yapan İ.Ş.'nin iş yerinden 115 kilogram gümüş ve değerli tespihler çalındı. Polis ekiplerinin geniş çaplı çalışmasıyla ilk şüpheli yakalanırken, olayın devamında yaşananlar şaşkınlık yarattı.

7 SAAT BOYUNCA İŞ YERİNDE KALIP GÜMÜŞLERİ ÇALDI

Olay, 13 Eylül'de Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki bir iş hanında meydana geldi.

İddiaya göre, ekonomik sorunlar yaşayan ve daha önce iş yeri sahibi İ.Ş. ile ticaret yapan M.A.L., gümüşlerin bulunduğu iş yerini hedef aldı.

Önceden keşif yaptığı belirtilen şüpheli, binada saklanarak iş yerlerinin kapanmasını bekledi. Yanında getirdiği oksijen kaynağıyla kapıyı keserek içeri giren M.A.L.'nin yaklaşık 7 saat 20 dakika boyunca içeride kaldığı belirlendi.

Şüpheli, 115 kilogram gümüş ve değerli tespihleri alarak olay yerinden uzaklaştı.

POLİS 980 KAMERAYI TEK TEK İNCELEDİ

Sabah iş yerine gelen İ.Ş., hırsızlığı fark ederek polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için yaklaşık 980 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin kaçış güzergâhını 10 kilometre boyunca takip eden ekipler, M.A.L.'yi Yüreğir ilçesindeki Anadolu Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelinin adresindeki aramalarda hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen valizler ele geçirilirken, bulunan 55 kilogram gümüş sahibine teslim edildi. M.A.L. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KENDİ MALLARINI GÖRÜNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEDİ

Hırsızlıktan 13 gün sonra, 26 Eylül'de olayla bağlantılı ikinci bir gelişme yaşandı.

Lütfi B. isimli şüpheli, Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giderek 550 gram gümüş satmak istedi.

Kuyumcu, gümüş ticareti yapan İ.Ş.'yi arayarak ürünleri incelemesini istedi. Dükkâna gelen İ.Ş., karşısındaki gümüşlerin kendi iş yerinden çalınan ürünler olduğunu fark etti.

Ancak şüpheliyi kaçırmamak için durumu belli etmedi.

45 BİN LİRA VERİP POLİSE HABER VERDİ

İ.Ş., kendisine ait olduğunu belirlediği 550 gram gümüşü 45 bin lira karşılığında satın aldı.

Ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Lütfi B. gözaltına alındı.

İş yeri sahibinin çalınan mallarını yeniden satın aldığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

"HIRSIZLIKTAN HABERİM YOKTU" DEDİ

Emniyette ifade veren Lütfi B., gümüşleri tanımadığı iki kişiden 30 bin liraya satın aldığını ve çalıntı olduklarını bilmediğini öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Böylece olayla ilgili tutuklanan şüpheli sayısı ikiye yükseldi.

ÇALINAN DİĞER GÜMÜŞLER ARANIYOR

Polis ekiplerinin hırsızlık olayına ilişkin soruşturması devam ediyor.

İlk operasyon sırasında 55 kilogram gümüş ele geçirilirken, kuyumcuda ortaya çıkan 550 gramlık ürün de tespit edildi. Çalınan diğer gümüşlerin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.