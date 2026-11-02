Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, FETÖ'ye yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. İl jandarma komutanlıklarının katılımıyla 32 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 72 şüpheli gözaltına alındı.

32 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyonlar; Adana, Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Bartın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Yalova'da gerçekleştirildi.

Operasyon düzenlenen iller arasında Antalya bulunmazken, komşu illerden Isparta ve Muğla'nın listede yer alması dikkat çekti.

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SUÇLAMALAR AÇIKLANDI

Bakanlığın açıklamasında, yakalanan şüphelilerin FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüt içerisinde sorumlu konumda bulunan kişilerle irtibat kurdukları belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen yardım kuruluşlarına finansman sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları iddia edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallerin soruşturma kapsamında incelenmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanan 72 şüpheliden 41'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 31 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin ise devam ettiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan Jandarma Genel Komutanlığı personeline, TEM Daire Başkanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür etti.