Türkiye'de yürütülen çözüm süreci kapsamında İmralı Adası'ndan yeni bir gelişme yaşandı. 1999 yılından bu yana İmralı'da tutulan Abdullah Öcalan'ın cezaevi içerisinde hazırlanan yeni bir bölüme taşındığı bildirildi.

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Öcalan'ın yeni yerine geçmeyi kabul ettiğini açıkladı.

MİTHAT SANCAR TAŞINDIĞINI AÇIKLADI

Medya Haber TV'de değerlendirmelerde bulunan Mithat Sancar, Öcalan'ın İmralı'da hazırlanan yeni yere geçtiğini belirterek bu gelişmenin yürütülen sürece etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sancar, "Öcalan'ın oraya geçmeyi kabul etmesi hızlanmayı gerektirir" ifadelerini kullandı.

Sürecin son iki aydır beklenen hızda ilerlemediğini savunan Sancar, karşılıklı adımların atılması gerektiğini söyledi.

YENİ YER CEZAEVİNİN DIŞINDA MI?

Açıklamanın ardından en çok merak edilen konu, Öcalan'ın taşındığı yeni yerin nerede olduğu oldu.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Ankara'da katıldığı bir konferansta konuya açıklık getirdi.

Buldan, yeni yerin İmralı Cezaevi'nin içerisinde bulunduğunu ve cezaevinden bağımsız bir konut olmadığını belirtti.

Yeni mekânın çalışma koşullarının düzenlenmesi amacıyla hazırlandığını ifade eden Buldan, heyetin daha önce Öcalan ile bu bölümde görüşmeler yaptığını anlattı.

DAHA ÖNCE TOPLANTILAR İÇİN KULLANILIYORDU

Pervin Buldan'ın açıklamasına göre Öcalan, daha önce İmralı Heyeti ile görüşmek için yeni hazırlanan bölüme geçiyor, toplantıların ardından eski kaldığı yere dönüyordu.

Son gelişmeyle birlikte Öcalan'ın artık söz konusu bölümde kalacağı belirtildi.

Bununla birlikte yeni yerin büyüklüğü, oda sayısı, fiziki özellikleri ve taşınmanın kesin tarihi hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Buldan, Öcalan'ın kaldığı yerin değişmesinin hukuki veya siyasi statüsünde otomatik olarak bir değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı.

Öcalan'a yönelik yeni bir resmi görev veya statü tanımlanmadığını belirten Buldan, yürütülen süreç kapsamında farklı adımların atılması gerektiğini savundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da yaptığı değerlendirmede, yeni yere taşınmanın statü konusundaki tartışmaları tek başına sona erdirmediğini ifade etti.

GÖZLER YETKİLİLERDEN GELECEK AÇIKLAMADA

Öcalan'ın İmralı'daki yeni bölüme geçtiğine ilişkin açıklamalar DEM Partili isimlerden gelirken, yeni mekânın teknik özelliklerine ilişkin resmi makamlarca ayrıntılı bilgi paylaşılmış değil.

Gelişmenin ardından gözler, İmralı'daki koşullar ve yürütülen sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin yapılacak açıklamalara çevrildi.