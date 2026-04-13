DÜNYA PAZARLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ HEDEFLERİ

Başkan Duran Yılmaz, coğrafi işaret tescili bulunan Alanya keçiboynuzunun küresel ölçekte hak ettiği değeri görmesi için üretim kapasitesinin artırılmasının şart olduğunu belirtti. Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Coğrafi işaretli Alanya keçiboynuzunun üretimini artırmak, kalitesini korumak ve dünya pazarlarında daha güçlü bir yer edinmesini sağlamak amacıyla önemli bir adım atıyoruz. Özellikle Avrupa Birliği coğrafi işaret sürecine yönelik hedeflerimiz doğrultusunda üretim kapasitemizi artırmamız büyük önem taşıyor.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE ÜRETİCİYE DOĞRUDAN DESTEK

Fidan dağıtımının bölge ekonomisi ve ekolojik dengesi için taşıdığı kritik öneme değinen Yılmaz, sürdürülebilir tarım vurgusu yaptı. Üreticilerin doğrudan desteklenmesinin önemini belirterek, dağıtılacak her fidanın Alanya’nın geleceği için birer tohum niteliğinde olduğunu ifade etti:

“Gerçekleştireceğimiz bu fidan dağıtımı ile üreticilerimize doğrudan destek sunarken, aynı zamanda sürdürülebilir tarımın temellerini de güçlendirmiş olacağız. Dağıtılacak her bir fidan, Alanya’nın tarımsal geleceğine yapılmış önemli bir katkıdır.”

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNE TEŞEKKÜR

Organizasyonun başarıya ulaşmasında paydaş kurumların ortak hareket etmesinin büyük rol oynadığını kaydeden Başkan Yılmaz, destek veren kuruluşlara teşekkürlerini sundu:

“Bu değerli organizasyonda emeği geçen başta Antalya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, Alanya Belediyemize, ALTSO’ya, BATEM’e ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte Alanya keçiboynuzunu hak ettiği noktaya taşıyacağız.” (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi