Alanya’da kış turizminin ve hafta sonu gezilerinin rotası, mevsimin ilk kar tanelerinin düşmesiyle birlikte yaylalara çevrildi. Sahil şeridinde bahardan kalma günler yaşanırken, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar için eğlenceye dönüştü. Özellikle ulaşımın nispeten kolay olduğu Kaplanhanı bölgesi, beyaz örtünün tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğradı.

BEYAZA YOLCULUK TRAFİĞİ

Hafta sonunu ve kar yağışını fırsat bilen yüzlerce vatandaş, araçlarıyla Alanya-Konya yolu üzerindeki yayla bölgelerine hareket etti. Kar kalınlığının yer yer arttığı bölgelerde, yol kenarlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların araçlarını güvenlik bariyerlerinin yanına park ederek karın keyfini sürmesi, bölgede yoğun bir insan trafiği yarattı.

KAPLANHANI'NDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kaplanhanı mevkiinde duraklayan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ve masaları karların üzerine kurarak piknik yaptı. Aileler çocuklarıyla birlikte kartopu oynayıp kardan adam yaparken, o anlar cep telefonlarıyla ölümsüzleştirildi. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp beyaza bürünen doğanın tadını çıkaran Alanyalılar, kar üzerinde mangal ve çay keyfi yaparak hafta sonunu değerlendirdi. Yetkililer ise sürücüleri gizli buzlanma ve kaygan zemin konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.