AFAD verilerine göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.58’de kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı.

Kahramanmaraş’ta deprem haberi bölgeden gelen son dakika bilgileriyle gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre deprem saat 13.58’de meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

BÖLGEDE KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Deprem, özellikle Göksun ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından bazı vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden dışarı çıktı.

Şu ana kadar resmi kaynaklardan herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi paylaşılmadı.

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle özellikle Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar ise küçük ve orta büyüklükteki sarsıntıların bölgedeki fay hareketliliğinin bir parçası olabileceğini belirtiyor.

Bir vatandaşın kısa mesajı vardı sosyal medyada: “Hafif salladı… ama yine de insanın içi ürperiyor.”

Deprem birkaç saniye sürdü. Sonra her şey normale döndü gibi…

AFAD SON DEPREMLERİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye genelinde meydana gelen son dakika deprem verilerini anlık olarak paylaşmayı sürdürüyor. Vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri ve panik oluşturabilecek doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri isteniyor.

Uzmanlar ayrıca deprem anında ve sonrasında güvenli alanlarda bulunmanın ve resmi uyarıları takip etmenin önemine dikkat çekiyor.