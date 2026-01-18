Alanya’daki vatandaşların da en büyük gündem maddesi olan hayat pahalılığı ve market fiyatları konusunda sektörde kartlar yeniden dağıtılıyor. Yerel marketlerin ulusal zincirlere karşı ayakta kalma mücadelesi sürerken, İzmir’de 11 farklı market zinciri radikal bir kararla güçlerini birleştirme yoluna gitti. "Birlikten kuvvet doğar" ilkesiyle hareket eden şirketler, "Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi" adı altında tek vücut oldu. Bu dev birleşme, artan fiyatlara karşı yeni bir "ucuzluk alternatifi" yaratmayı amaçlıyor.

İLK ŞUBE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Gaziemir’de düzenlenen kritik lansman toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, yeni oluşumun detaylarını paylaştı. Kırbaş, İzmir ticaretinde faaliyet gösteren 11 markanın bir araya gelerek oluşturduğu bu sinerjinin, vatandaşa "en uygun fiyat" olarak yansıyacağının altını çizdi. Vatandaşların merakla beklediği ilk şubenin ise önümüzdeki şubat ayında İzmir’in Menderes ilçesinde kapılarını açacağı duyuruldu.

EGE VE MARMARA’DAN SONRA HEDEF ULUSAL PAZAR

Şirketin vizyonu sadece İzmir ile sınırlı değil. Başkan Kırbaş, kısa vadede İzmir içinde 5, Ege ve Marmara Bölgesi genelinde ise toplam 10 şube açacaklarını belirtti. Ancak asıl hedef, bu bölgesel güç birliğini ulusal boyuta taşımak. İlerleyen süreçte ülke geneline yayılmayı planlayan "Tanzim Gross", tedarikçilerle güçlü iş ortaklıkları kurarak yerel üreticiyi destekleyeceğini de taahhüt etti. Alanya gibi tarım ve ticaretin iç içe olduğu bölgeler için de emsal teşkil edebilecek bu model, yerel sermayenin küresel rekabetteki yeni çıkış yolu olarak görülüyor.