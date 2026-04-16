Ortadoğu’daki savaş ve yatırım belirsizliği sonrası Rus yatırımcılar yeniden Alanya ve Antalya’ya yöneliyor.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Antalya’ya gelen, ardından oturum izni kısıtlamaları nedeniyle farklı ülkelere yönelen Rus yatırımcılar, yeniden Türkiye’ye dönmeye başladı. Özellikle son dönemde Ortadoğu’daki savaş ortamı, bu hareketliliği hızlandırdı.

Alanya’da emlak ve inşaat sektöründe uzun süredir bekleyen hareketlilik için bu gelişme “yeni bir fırsat” olarak değerlendiriliyor.

RUS YATIRIMCILAR YENİDEN TÜRKİYE’YE YÖNELİYOR

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren isimler de benzer bir tabloya dikkat çekiyor. Son dönemde özellikle Dubai’ye yönelen Rus yatırımcıların yeniden Türkiye’yi tercih etmeye başladığı ifade ediliyor.

Sektör temsilcilerine göre, Alanya’da villa kiralamaları ve deniz manzaralı konutlara ilgi artıyor. Ancak en büyük beklenti, oturum izni süreçlerinin yeniden esnetilmesi.

EKONOMİYE DOĞRUDAN ETKİ

Uzmanlara göre yabancı yatırımcıların dönüşü yalnızca gayrimenkul piyasasını değil, turizmden esnafa kadar geniş bir ekonomik zinciri etkiliyor.

Alanya gibi turizm odaklı bölgelerde yabancıların uzun süreli kalması; kira piyasası, hizmet sektörü ve günlük ticaret üzerinde doğrudan hareketlilik oluşturuyor.

Son haftalarda artan talepler, özellikle “Alanya’da yabancıya konut satışı 2026” ve “Rus yatırımcılar neden Türkiye’ye dönüyor” aramalarını da yeniden gündeme taşıdı.

TÜRKİYE İÇİN YENİ FIRSAT MI?

Sektör temsilcileri, Ortadoğu’daki belirsizlik ortamının Türkiye için bir fırsata dönüşebileceğini belirtiyor. Güvenli liman arayan yatırımcıların yeniden Türkiye’ye yönelmesi, önümüzdeki aylarda piyasayı daha da hareketlendirebilir.