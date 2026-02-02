KONAKLI'DA bulunan D'Gala Event Hall, hafta sonunda seçkin bir düğüne ev sahipliği yaptı. Nuray ve Fikret Ayman çiftinin kızları Özge Naz Ayman, Aysel ve Ömer Aksoy çiftinin oğulları, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeğeni Oğuzhan Aksoy ile düzenlenen görkemli törenle dünyaevine girdi. Genç çiftin düğününe şehir içi ve şehir dışından çok sayıda davetli katılırken, organizasyonun şıklığı ve yoğun katılım dikkat çekti. Çiftin nikâh şahitliğini Mevlüt Çavuşoğlu yaparken, nikâh töreninde kısa bir konuşma yapan Çavuşoğlu, genç çifte bir ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu. Müzik ve eğlencenin gece boyunca sürdüğü düğünde davetliler, Özge Naz ve Oğuzhan çiftinin mutluluğuna alkışlarla ortak oldu. Zarif detaylarıyla öne çıkan düğün, katılan davetlilerden tam not aldı.

Kaynak: Haber Merkezi