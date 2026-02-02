Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ordunun komuta kademesinde ve devletin kilit noktalarında daha önce benzeri görülmemiş bir tasfiye operasyonuna imza attı. İngiltere merkezli The Economist dergisinin analizine göre, Pekin yönetiminde yaşanan bu sarsıntı, sadece bir yolsuzluk operasyonu değil; olası bir Tayvan işgali öncesi "mutlak sadakat" arayışı olarak değerlendiriliyor. Alanya gibi uluslararası turizm destinasyonlarını ve küresel dengeleri doğrudan etkileyebilecek olan bu gerilim, dünya kamuoyunda "Büyük Güçlerin Çatışması" endişesini tetikledi.

ORDUDA 50 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ

Çin Savunma Bakanlığı, en üst düzey generallerden Zhang Youxia ve Liu Zhenli’nin "disiplinsizlik" suçlamasıyla soruşturulduğunu resmen duyurdu. Bu hamle, Mao döneminden bu yana Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nda yaşanan en şiddetli sarsıntı olarak kayıtlara geçti. 2025 yılı içinde 1 milyondan fazla kişinin soruşturulduğu belirtilirken, bu rakamın Şi Cinping’in iktidara geldiği 2012 yılından bu yana zirve noktasına ulaştığı vurgulandı.

LİYAKAT GİTTİ İTAAT GELDİ

Analizdeki en çarpıcı iddia ise Şi Cinping’in çevresindeki "dengeleyici" isimleri yok etmesi. Özellikle Vietnam Savaşı tecrübesi olan General Zhang’ın tasfiyesi, ordu içinde Şi’ye gerçekleri söyleyebilecek kimsenin kalmadığı şeklinde yorumlanıyor. Boşalan koltuklara "evet efendim" diyen liyakatsiz isimlerin getirilmesinin, Tayvan konusunda alınacak kararlarda hata payını yükselttiği ve dünyayı büyük bir savaşın eşiğine getirebileceği belirtiliyor.

DEVASA ASKERİ GÜÇ VE TAYVAN RİSKİ

Pekin yönetiminin askeri hazırlıkları sadece tasfiyelerle sınırlı değil. Çin donanmasının gemi sayısı bakımından ABD'yi geride bıraktığı, 2030 yılına kadar nükleer başlık sayısını 1.000’in üzerine çıkaracağı ifade ediliyor. 72 yaşındaki liderin iktidarını perçinleme çabası, özellikle turizm ekonomisiyle dünyaya eklemlenmiş Alanya gibi bölgeleri yakından ilgilendiren küresel bir ekonomik kriz riskini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, "uysal danışmanların" Şi'ye bir işgalin risklerini anlatmak yerine onu teşvik etmesinden endişe duyuyor.