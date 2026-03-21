Alanya basın camiasının yakından tanıdığı isimlerden Tunç’un vefat haberi büyük üzüntü yarattı. Meslek hayatına Yeni Alanya Gazetesi’nde adım atan Tunç, gazetecilik kariyeri boyunca önemli görevlerde bulundu.

Ulusal medya kuruluşlarında da görev alan Tunç, Kanal D ve ATV’de yöneticilik yaptıktan sonra Anadolu Ajansı’nda Bölge Müdürlüğü görevini üstlendi. Meslek hayatı boyunca birçok başarılı çalışmaya imza atan Tunç, aynı zamanda Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevinde de bulundu.

Basın camiasında saygın bir yere sahip olan Tunç’un vefatı, meslektaşları ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Tunç'un cenazesinin yarın saat 17.00'de Gazipaşa Çivlik mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

Dim Medya ve Yeni Alanya ailesi olarak merhum Tunç'a Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.