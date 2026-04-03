DÜNYANIN en köklü gastronomi derneklerinden biri olan Chaîne des Rôtisseurs, Antalya Bailliage üyelerini Alanya'da seçkin bir davette bir araya getirdi. Etkinlik, şehrin önde gelen fine dining adreslerinden biri olan Seasons'da gerçekleştirildi. 1248 yılında Fransa'da kurulan Chaîne des Rôtisseurs, dünyanın en eski gastronomi derneği olarak bugün 75'ten fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve gastronomi sanatını, sofra kültürünü ve dostluğu teşvik etmeye devam etmektedir.

HEDEF EN YÜKSEK SEVİYE

Seasons restoranın sahibi ve şefi Mutlu Şevket Yılmaz da çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyanın en prestijli yemek yarışmalarından biri olan Bocuse d'Or Avrupa'da ülkemizi temsil eden Yılmaz, Türkiye adına en yüksek dereceyi elde etmiştir. Alanya'da Gault & Millau tarafından 1 Toque ile ödüllendirilen tek şef restoranı Seasons, bölgedeki gastronomi standartlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Şef Yılmaz'ın en büyük hedefi ise restoranını Michelin Rehberi tarafından da değerlendirilir seviyeye taşımak.

SAMİMİ VE SICAK ATMOSFER

Gecenin açılışı, Alanya'nın geleneksel limonatasından ilham alan ve badem dokunuşlarıyla zenginleştirilen özgün bir kokteyl ile yapıldı. Ardından sunulan yedi aşamalı tadım menüsü, özenle seçilmiş şarap eşleşmeleriyle tamamlanarak misafirlere çok katmanlı bir lezzet yolculuğu yaşattı. Açık mutfak sunumları teknik ustalık ve yaratıcılığın uyumunu yansıtırken, servisler Chaîne geleneğine uygun olarak akıcı ve zarif bir düzenle gerçekleştirildi. Samimi ve sıcak atmosfer, gecenin en dikkat çekici unsurlarından biri oldu.

PLAKET TAKDİMİ YAPILDI

Gecenin sonunda, Chaîne Antalya Bailliage Başkanı Nihat Tümkaya tarafından etkinliğe ev sahipliği yapan Mutlu Şevket Yılmaz ve ekibine teşekkür edilerek geleneksel plaket takdimi gerçekleştirildi. Bu anlamlı tören, gecenin zarafetini ve Chaîne ruhunu taçlandıran önemli bir an olarak öne çıktı. Cemali AYDINOĞLU