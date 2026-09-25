Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi esnasında durumundan şüphelendiği M.Y.’yi (34) durdurdu. Şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu öncesinde gerçekleştirilen üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Ruhsatsız silaha el konulurken, şüpheli M.Y. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.