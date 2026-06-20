Sağlık ve beslenme kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, pasta ve tatlı tüketiminde genellikle ana ürüne odaklanılırken, süsleme amacıyla kullanılan hazır kremşantiler kan şekeri üzerinde ciddi dalgalanmalara neden oluyor. Tatlı porsiyonlarının üzerinde küçük bir detay gibi görünen bu ürünler, içerdikleri yüksek orandaki şeker ve karbonhidrat nedeniyle özellikle diyabet ve insülin direnci olan hastalar için risk taşıyor.

Hazır kremşanti, genellikle pasta, dondurma ve kek gibi halihazırda karbonhidrat değeri yüksek gıdalarla birlikte tüketiliyor. Bu birleşim, öğün içindeki toplam şeker yükünü katlayarak artırıyor. Uzmanlar, tek başına bile kan glikoz seviyesinde hızlı yükselişlere yol açabilen bu eklentilerin, tatlılarla birleştiğinde vücudun insülin dengesini daha da zorladığını bildiriyor.

GİZLİ KARBONHİDRAT VE KATKI MADDELERİ

Paketli kremşantilerin içeriği sadece şekerden ibaret değil. Bu ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve kıvamını artırmak amacıyla bitkisel yağlar, aroma vericiler ve çeşitli kimyasal kıvam artırıcılar kullanılıyor. Tüketilen miktar küçük görünse de, sık kullanım alışkanlığı olan bireylerde bu katkı maddeleri uzun vadede metabolik stresi artırabiliyor. Ürün etiketlerinin dikkatli okunması, gizli şeker oranlarının fark edilmesi açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

DİYABET HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kan şekeri kontrolü sağlamaya çalışan bireylerin, hazır tatlı eklentilerinden uzak durması veya doktor tavsiyesine göre porsiyon sınırlandırmasına gitmesi gerekiyor. Beslenme uzmanları, paketli kremşanti yerine evde şekersiz olarak çırpılabilen doğal süt kreması veya süzme yoğurt tabanlı alternatiflerin kullanılmasının glisemik indeksi düşürmede etkili olacağını açıklıyor. Her hastanın karbonhidrat toleransı farklı olduğundan, diyet planlamasında kişisel kan şekeri ölçümlerinin referans alınması büyük önem taşıyor.