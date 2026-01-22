MAHSEN'DE düzenlenen renkli partide mikser başına geçen DJ Heffy, enerjik setiyle eğlencenin temposunu zirveye taşıdı. Sıcacık ve samimi atmosferde müzikle coşan misafirler, Mahsen Lounge Pub'ta unutulmaz bir gece yaşadı. Mekânın işletme sahipleri Muzaffer Atılgan ve Musa Geçgel, gece boyunca konuklarla yakından ilgilenerek misafirperverlikleriyle beğeni topladı. Atılgan ve Geçgel, etkinlik sonrası yaptıkları açıklamada, "Bizleri yalnız bırakmayan ve ilgi gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Kış boyunca farklı konseptlerle adımızdan sıkça söz ettirmeyi hedefliyoruz." dediler.

