PORTEKİZLİ teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti. Isınmanın ardından futbolcular, gruplar halinde yapılan çalışmalarda pas ve koordinasyon ağırlıklı drilller üzerinde durdu. Teknik heyet, oyuncularla birebir ilgilenerek saha içi organizasyonlara sık sık müdahalede bulundu.

TAKTİK AĞIRLIKLI İKİNCİ BÖLÜM

Antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışmaya geçildi. Çaykur Rizespor maçında uygulanması planlanan oyun planı üzerinde duran turuncu-yeşilliler, savunma ve hücum varyasyonlarını denedi. Corendon Alanyaspor'un, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanlarla sürdüreceği öğrenildi.