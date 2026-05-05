Alanya’nın yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini gösteren ani hava sıcaklığı düşüşü, tarımsal üretimi yeniden tehdit etmeye başladı.Üreticiler, özellikle Sülüklü Yaylası’nda kiraz ağaçlarının çiçeklerinin donduğunu gözlemledi. Bu durum, sezon başında verim kaybı endişesini gündeme taşıdı.

YÜKSEK RAKIMDA DON RİSKİ ERKEN GELDİ

Bahar aylarına girilmesine rağmen gece saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar, erken çiçek açan meyve ağaçlarını doğrudan etkiledi. Sülüklü Yaylası’nda yapılan gözlemlerde, kiraz ağaçlarının çiçeklerinin büyük bölümünde soğuk kaynaklı yanma ve kuruma görüldü. Bu tablo, ürün oluşumunun zayıf olabileceğine işaret ediyor.

ÜRETİCİ ENDİŞELİ: “BU YIL DA ZOR GÖRÜNÜYOR”

Geçtiğimiz yıllarda da benzer don olayları nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticiler, bu yılın da risk altında olduğunu ifade ediyor. Yaylada yapılan kontrollerde çiçeklerin zarar gördüğünü belirten üreticiler, kirazda rekolte düşüşü ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiriyor.

BÖLGE EKONOMİSİ VE PAZAR ETKİLENEBİLİR

Alanya ve çevresinde yayla üretimi, özellikle yaz aylarında pazara sunulan taze meyve açısından önemli bir yer tutuyor. Kirazda yaşanabilecek olası üretim kaybı, hem yerel pazar fiyatlarını hem de üreticinin sezonluk gelirini doğrudan etkileyebilir. Turizm sezonunda artan talep de dikkate alındığında, arzın düşmesi fiyat dalgalanmalarına yol açabilir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının seyri, hasat beklentisinin netleşmesinde belirleyici olacak.