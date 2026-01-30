Bölge sakinleri, bir kadının ağaca asılı halde olduğunu fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yağış nedeniyle yolun kapanmasından dolayı bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. AFAD ve belediye ekiplerinden destek talep edildi. Kepçeyle yolun açılmasının ardından ekipler bölgeye ulaştı. Sağlıkçıların ilk incelemesinde, ağaca asılı halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde, kadının dünden beri kendisinden haber alınamayan Ömriye Duman olduğu tespit edildi. İlk incelemelerde, Duman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kayıp olarak aranıyordu; ağaca asılı halde bulundu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kayıp olarak aranan Ömriye Duman’ın (46), ağaca asılı cesedi bulundu. Duman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya'nın sevilen ismi hayatını kaybetti
Alanya'da 117 defa mühürlenen otele yıkım şoku
Alanya'da hafta sonu planı yapanlar dikkat: Meteoroloji'den flaş uyarı geldi
Son Dakika! Antalya ve Alanya'ya AFAD'dan flaş uyarı
Tanrıtanır son yolculuğuna uğurlandı
Korkunç iddia: İmam ağabeyi genç kızı hamile bırakmış