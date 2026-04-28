ALANYA’DA DERBİ HEYECANI HER NOKTAYA YAYILDI

Önceki akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Alanya’da futbolseverleri ekran başına kilitledi. Şehir genelinde kafe ve restoranlar dolup taşarken, birçok vatandaş da karşılaşmayı evlerinde kurdukları ekranlarda takip etti. Özellikle turizm sezonunun yoğunluğuna rağmen derbi akşamı, Alanya’da futbolun birleştirici gücü bir kez daha hissedildi. Galatasaray’ın 3-0’lık net galibiyeti, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kentte büyük bir heyecana dönüştü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Karşılaşmanın ardından Alanya’da sosyal medya adeta sarı-kırmızı renklere büründü. Taraftarlar, maç izledikleri mekanlardan, arkadaş gruplarından ve aile ortamlarından çektikleri fotoğraf ve videoları hızla paylaşmaya başladı. Özellikle “derbi keyfi”, “3-0”, “şampiyonluk geliyor” gibi ifadeler kısa sürede öne çıktı. Paylaşımlarda hem skorun netliği hem de takımın performansı ön plana çıkarıldı.

EKONOMİ VE SOSYAL HAYATA YANSIDI

Derbi akşamı, şehirdeki birçok işletmeye de hareketlilik getirdi. Kafeler ve restoranlar, doluluk oranlarında artış yaşarken, maç yayını yapılan mekanlarda yoğunluk dikkat çekti. Bu tablo, Alanya’da spor etkinliklerinin yerel ekonomiye etkisini bir kez daha ortaya koydu.

COŞKU SOKAKLARDA DEVAM ETTİ

Galibiyetin ardından bazı taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Şehir merkezinde zaman zaman tezahüratlar yükselirken, özellikle genç taraftar gruplarının oluşturduğu kalabalıklar dikkat çekti. Kutlamalar gece saatlerine kadar sürerken, genel olarak kontrollü bir atmosfer hakimdi.

DERBİ ETKİSİ ALANYA’DA DA HİSSEDİLDİ

Ortaya çıkan tablo, Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinin yalnızca İstanbul ile sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi. Alanya’da yaşanan bu yoğun ilgi ve coşku, Türkiye genelinde derbilerin sosyal ve kültürel etkisini net şekilde yansıttı.