​ALANYA’DA son günlerde kamuoyunda endişe ve merakla takip edilen yıkım kararları hakkında Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Hasan Can Kamburoğlu’ndan kapsamlı bir açıklama geldi. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen çalışma sonucunda, imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen yapıların dökümü netleşti. Hasan Can Kamburoğlu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında mühürlenen ancak bugüne kadar mülkiyet sahipleri tarafından yıkılmayan veya ruhsatlandırılamayan yapılarla ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı.

​TOPLAM 483 BİN METREKARELİK ALAN KAÇAK DURUMDA

​Yapılan teknik incelemeler ve saha denetimleri sonucunda ortaya çıkan tablo, kaçak yapılaşmanın boyutlarını gözler önüne serdi. Kamburoğlu’nun paylaştığı verilere göre:

​RUHSATSIZ VE PROJEYE AYKIRI YAPILAR

1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayan incelemelerde, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı inşa edilen 1178 adet yapı tespit edildi. Bu yapıların toplam alanı 457 bin 485 metrekare olarak kayıtlara geçti.

​EKLENTİ VE SOSYAL ALANLAR

Yine aynı kanun kapsamında; kaçak olarak inşa edilen 69 adet sundurma, iskele, çardak ve cam pergola gibi yapıların toplamda 25 bin 720 metrekarelik bir alanı kapladığı belirlendi.

​Belediye verilerine göre Alanya genelinde toplam bin 247 adet kaçak birimin, 483 bin 205 metrekarelik devasa bir alanı kapsadığı resmen teyit edildi.

​DENETİMLERİN KAYNAĞI: CİMER ŞİKAYETLERİ VE RESMİ İHBARLAR

​Başkan Yardımcısı Kamburoğlu, bu işlemlerin bir tercih değil, yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Tespit edilen bin 247 adet yapının işlem sürecine dair şu bilgileri verdi: ​"Söz konusu yapılar; Bakanlık kanalıyla gönderilen evraklar, CİMER başvuruları ve diğer tüm resmi kurumlar üzerinden gelen yazışmalar doğrultusunda mercek altına alınmıştır. Ayrıca vatandaş şikayetleri, Çözüm Masası başvuruları ve Zabıta denetimleri esnasında tutulan tespit varakaları neticesinde Yapı Tatil Zaptı düzenlenip encümen kararıyla yıkım kararı alınan yerlerdir."

​SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

​Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte, bugüne kadar ruhsata bağlanmamış ve yıkımı ilgilileri tarafından gerçekleştirilmemiş yerler için yasal prosedürlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı. Alanya Belediyesi'nin imar disiplinini sağlamak adına bu yapıların tasfiyesi noktasında ilgili kanun maddelerini işletmeye devam edeceği bildirildi.

​Alanya genelinde imar kirliliğine karşı başlatılan bu geniş çaplı operasyonun, şehrin planlı gelişimi ve kamu hakkının korunması adına kritik bir eşik olduğu ifade ediliyor. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi