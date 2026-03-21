Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma programı, bu yıl Ankara'da ezber bozan diyaloglara sahne oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz liderliğindeki heyetin DEM Parti Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaret, siyaset gündemine bomba gibi düştü. Ülke genelinde olduğu gibi, siyasi gelişmelerin yakından takip edildiği Alanya'da da vatandaşların ve yerel kulislerin dikkatini çeken bu kritik görüşmede; "yeni çözüm süreci", olası yasal düzenlemeler ve "terörsüz Türkiye" başlıkları etrafında çarpıcı mesajlar verildi.

MASADA ÖCALAN VE YENİ SÜREÇ TARTIŞMASI

MHP heyetini ağırlayan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Nevruz ve bayram tebriklerinin hemen ardından sözü doğrudan yasal düzenleme beklentilerine getirdi. Barış sürecinin ve demokratik toplum inşasının artık somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini savunan Tiryaki, Meclis komisyon raporlarını işaret etti. Sürecin ana muhatabının Abdullah Öcalan olduğunu öne süren Tiryaki, "Sayın Öcalan'ın da bu süreçteki rolünün teslim edilmesini bekliyoruz. Yasa çıktığında Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği statü meselesi çözüme kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE ÇAĞRISI VE SİYASİ MESAJLAR

Ziyaretin dikkat çeken bir diğer anı ise hapisteki siyasetçiler konusu oldu. DEM Partili Tiryaki; Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gezi davası tutukluları ve seçilmiş belediye başkanlarının durumunu gündeme taşıyarak, siyasi sebeplerle cezaevinde bulunan isimler için tahliye çağrısını yineledi.

MHP'DEN TARİHİ TÜRKEŞ RESTİ

DEM Parti heyetinin masaya koyduğu bu beklentilere, MHP heyeti başkanı Sadir Durmaz'dan net bir karşılık geldi. Partisinin tavizsiz "Terörsüz Türkiye" hedefini bir kez daha vurgulayan Durmaz, MHP'nin bu konudaki tutumunun geçmişten bugüne tutarlı olduğunu belirtti. Durmaz, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 1992 yılında dönemin HEP (Halkın Emek Partisi) heyetine kurduğu "Siz ne kadar Kürtseniz ben de o kadar Kürt'üm. Ben ne kadar Türksem siz de o kadar Türksünüz" cümlesini hatırlatarak okları farklı bir yöne çevirdi.

"HASIMLIĞI DEĞİL HISIMLIĞI TERCİH ETMİŞİZ"

Yarım asırdır süregelen terör sorununa rağmen Türk ve Kürt halkları arasında bir kopuş yaşanmadığının altını çizen Durmaz, milyonlarca evlilikle kurulan sarsılmaz bağlara dikkat çekti. Hukuktaki "fiili imkansızlık" kavramını hatırlatan Durmaz, "Hasımlığı değil de hısımlığı tercih etmişiz. Biz biriz, beraberiz, bir aileyiz ve bizim bu kardeşlik hukukunu daha da pekiştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Bayram sonrasında meclis gündemine gelecek yasal düzenlemeler hakkında da konuşan Durmaz, komisyon üyesi olmadığı için şu an somut bir detay veremeyeceğini sözlerine ekledi.

GÖRÜŞMEYE KATILAN KRİTİK İSİMLER

Başkentteki bu sıcak görüşmede MHP heyetini Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal temsil ederken; DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ile Parti Meclisi Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan yer aldı. Ankara'daki bu tarihi temas, yerel siyasetin güçlü olduğu Alanya kamuoyunda da önümüzdeki günlerde meclise gelecek yasaların turizm ve ülke ekonomisine olası etkileri açısından merakla izleniyor.