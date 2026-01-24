DARBUKASIYLA adeta konuşan, ritmiyle kalpleri aynı anda attıran başarılı sanatçı, Cook's Club'ın büyülü atmosferinde müzikseverlere müthiş bir gece yaşatacak. Sahnedeki enerjisi, sahne hakimiyeti ve ritme kattığı modern dokunuşlarla her performansında farkını ortaya koyan Özdemir, bu kez de tempoyu zirveye taşıyacak. Eğlence, dans ve ritmin iç içe geçeceği gecede Cook's Club, müziğin hiç susmadığı anlara ev sahipliği yapacak. Ritim tutmayı sevenler ve kaliteli müzikten vazgeçemeyenler için bu akşam adres yine Cook's Club olacak gibi görünüyor.

