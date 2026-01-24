POLONYA Race Walking (Yürüyüş) Olimpiyat Takımı, hazırlık çalışmaları kapsamında Alanya'da kampa girdi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalya ile tanınan dünyaca ünlü atlet Dawid Tomala'nın da sporcuları içerisinde yer aldığı Polonya Race Walking Olimpiyat Takımı, hazırlık kampı için Alanya'yı tercih etti. BAŞKAN AÇIKALIN'DAN KAMPA ZİYARET

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı ve Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, sporcuları ziyaret ederek, kamp süreci ve hazırlıklar hakkında teknik heyetten bilgi aldı. Açıkalın sporcularla sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

SPOR TURİZMİNDE SÜREKLİLİK VURGUSU

Ziyarette, Polonya Milli Takımı yetkilileri Alanya'nın kamp koşullarına uygunluğu ve sunduğu imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Önümüzdeki dönemlerde Polonya olimpiyat takımlarının Alanya'da kamp programlarının artacağının belirtildiği görüşmede, şehrin spor turizmindeki yükselişinin ve uluslararası arenadaki güvenilirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. ALTAV BÜLTEN