Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik uyarınca TÜSKA akreditasyon denetimini başarıyla tamamlayan Alanya Özel Yaşam Hastanesi; kalite, hasta güvenliği ve kurumsal sürdürülebilirlik alanlarındaki standartlarıyla öne çıktı. Yapılan inceleme sonucunda hastane, TÜSKA tarafından verilen iki ayrı Altın Sertifika sahibi oldu. Kazanılan sertifikalar hastane içerisinde sergilenirken, hastane personeli hak kazandıkları başarı belgesiyle ile birlikte fotoğraf çekildi

Muhabir: Mehmet AL