Sanat üç gün boyunca kentin dört bir yanına yayıldı

Türkiye’nin farklı kentlerinden tiyatro ekiplerinin yanı sıra Rusya’dan gelen tiyatro ekibinin de katıldığı festival, Kızılkule’den Kabare Sahnesi’ne, Mahmutlar’dan Payallar’a kadar Alanya’nın farklı noktalarını sanat sahnesine dönüştürdü. Festival bu yıl, Alanya tiyatrosuna uzun yıllar emek veren usta sanatçı ve yönetmen Akın Paşaoğlu’nun ölümünün 10. yılı anısına ithaf edildi.

Alanya’da tiyatro artık yalnızca sahnede izlenen bir sanat olmaktan çıkıyor. Beşinci yılına ulaşan Alanya Tiyatro Festivali, kentin kültür-sanat yaşamında kendine kalıcı bir yer edinirken, bu yılki buluşmasıyla da festivalin her geçen yıl büyüyen yapısını ortaya koydu.

“Tiyatro buluşturur, sanat iyileştirir” sloganıyla gerçekleştirilen festivalde tiyatro oyunlarının yanı sıra müzik dinletileri, dans gösterileri, eğitim atölyeleri ve sanatçılarla söyleşiler düzenlendi.

5. FESTİVAL AKIN PAŞAOĞLU’NA İTHAF EDİLDİ

5. Alanya Tiyatro Festivali’nin en anlamlı yönlerinden biri, bu yıl ölümünün 10. yılı dolayısıyla Akın Paşaoğlu’na ithaf edilmesi oldu.

Uzun yıllar Alanya Sokak Tiyatrosu’nun yönetmenliğini yapan Paşaoğlu, iyi bir oyuncu ve yönetmen olmasının yanı sıra Alanya’nın kültür-sanat hayatına önemli katkılar sunan bir sanat insanı olarak festival kapsamında anıldı.

Festivalin Paşaoğlu’na ithaf edilmesi, Alanya’da tiyatronun bugünlere gelmesinde emeği bulunan sanatçılara duyulan vefanın da önemli bir göstergesi oldu.

FESTİVAL COŞKUSU SOKAKLARDAN BAŞLADI

Festival, 4 Eylül’de Kuyularönü Camii önünden başlayan açılış kortejiyle başladı. Tiyatro ekipleri, sanatçılar ve tiyatroseverlerin katıldığı kortejle festival coşkusu Alanya sokaklarına taşındı.

Kortejin ardından Kızılkule Sanat Meydanı’nda Barış Akgün müzik dinletisi ve Flow Up Dans Akademi gösterisi gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından Neo Tiyatro’nun “Elveda Yeşilçam” oyunu sahnelendi.

ALANYA SANAT VE TİYATRO DERNEĞİNDEN BEŞİNCİ FESTİVAL

Festivalin düzenleyicisi olan Alanya Sanat ve Tiyatro Derneği, beşinci festivalle birlikte Alanya’da tiyatronun gelişmesine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Derneğin öncülüğünde gerçekleştirilen festival, farklı tiyatro topluluklarını Alanya’da buluştururken, sanatçıların deneyimlerini paylaşabilecekleri atölye ve söyleşilere de ev sahipliği yaptı.

Festival bu yönüyle yalnızca oyunların izlendiği bir etkinlik değil, tiyatrocuların, sanatçıların ve sanatseverlerin bir araya geldiği kapsamlı bir sanat buluşması oldu.

FARKLI KENTLERDEN TİYATRO EKİPLERİ ALANYA’DA

Festival programında Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen tiyatro ekipleri yer aldı. AES Sanat Tiyatrosu, 8 Kadın Tiyatrosu, Quart Eskişehir Özel Şehir Tiyatrosu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ve Soytarı Tiyatro farklı oyunlarla seyirci karşısına çıktı.

Festivalin uluslararası konuğu ise Rusya’dan gelen tiyatro ekibi oldu. Rus ekibinin sahnelediği “Sekiz Kadın”, Alanya seyircisini farklı bir ülkenin tiyatro anlayışıyla buluşturdu.

Kızılkule Sanat Meydanı’nın yanı sıra Kabare Sahnesi, Mahmutlar Yekta Mall ve Payallar da festivalin sahneleri arasında yer aldı. Böylece tiyatro kentin farklı noktalarına taşındı.

SAHNEDE OYUN, KAMPTA EĞİTİM VE SÖYLEŞİ

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri de kamp programı oldu. Tiyatro ekipleri için düzenlenen “Yazarlık Atölyesi”, “Sahne Arkası ve Önü: Kurumsal Tiyatroda Yönetim ve Reji” ve “Oyunculuk Atölyesi” ile tiyatronun farklı alanları ele alındı.

Kampta ayrıca Atilla Olgaç, Ruhi Sarı ve Ayfer Çalgıcı ile söyleşiler gerçekleştirildi. Sanatçılar deneyimlerini ve tiyatro yolculuklarını katılımcılarla paylaştı.

Çocuklar da festivalin önemli bir parçası oldu. “Korsan Kraliçe Elisa” oyunu Mahmutlar ve Payallar’da çocuklarla buluşarak tiyatronun farklı yaş gruplarına ulaşmasına katkı sağladı.

ALANYA ÜÇ GÜN BOYUNCA SANATLA BULUŞTU

Müzik ve dans etkinlikleriyle zenginleşen festivalde Faro Band – Farshid Romina ve Avaz-ı Atlas gibi müzik performansları da sanatseverlerle buluştu.

Beşinci yılında festival; farklı şehirlerden tiyatro ekiplerini, uluslararası konukları, usta sanatçıları, genç tiyatrocuları, çocukları ve sanatseverleri aynı çatı altında buluşturdu.

Alanya Sanat ve Tiyatro Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen festival, Alanya’da tiyatronun artık gelenekleşme yolunda ilerleyen güçlü bir kültür-sanat hareketine dönüştüğünü gösterdi.

Bu yıl Akın Paşaoğlu’na ithaf edilmesiyle geçmişe vefa gösteren festival, aynı zamanda geleceğin tiyatrosuna da kapı açtı.

Kızılkule’den Alanya sokaklarına, mahallelerden kamp alanına kadar yayılan üç günlük sanat yolculuğunun ardından geriye tek bir düşünce kaldı:

ALANYA’DA TİYATRO YALNIZCA SAHNEDE DEĞİL, HAYATIN İÇİNDE.

Tiyatro buluşturdu, sanat iyileştirdi.