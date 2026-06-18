Libya'nın Bouri Limanı'ndan ayrılarak Romanya'nın Köstence Limanı'na doğru yola çıkan dev boru döşeme gemisi Saipem 7000, İstanbul Boğazı geçişini tamamladı. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, 135 metre yüksekliğe sahip olan gemi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçebilmek için özel bir operasyon yürüttü.

117 bin 812 groston ağırlığında ve 198 metre uzunluğundaki geminin kuleleri ile vinçleri geçiş öncesinde yatırıldı. Ayrıca geminin tanklarına tonlarca su alınarak su üstündeki yüksekliği 57 metreye kadar düşürüldü. Deniz seviyesinden yüksekliği 65 metre olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından yapılan bu geçişte, gemi ile köprü arasında sadece 8 metrelik bir güvenlik payı kaldı.

DEV GEMİ HANGİ REKORLARI ELİNDE BULUNDURUYOR?

Doğal gaz boru hattı döşeme görevlerinde kullanılan Saipem 7000, 2 bin metreyi aşan derinliklerde işlem yapabilme kapasitesiyle biliniyor. Gemi, daha önce Rusya'dan Türkiye'ye uzanan Mavi Akım Projesi kapsamında Karadeniz'de görev almıştı. Bu proje sırasında 2 bin 150 metre derinliğe inerek 24 inçlik boru hattı döşemiş ve alanında önemli bir rekora imza atmıştı.

BOĞAZ GEÇİŞİNDE NEDEN TANKLARA SU ALINIYOR?

Uluslararası denizcilik kuralları ve boğaz güvenliği gereği, ultra yüksek tonajlı ve uzunluktaki gemiler köprü altı geçişlerinde balast tanklarına su alarak draft (su çekimi) seviyelerini artırıyor. Saipem 7000'in geçişinde de uygulanan bu yöntem sayesinde, geminin üst kısımlarının köprüye çarpma riski ortadan kaldırılarak güvenli bir seyir sağlanıyor. Romanya'daki doğal gaz altyapı çalışmalarına katılacak olan geminin Karadeniz yolculuğu planlandığı şekilde sürüyor.