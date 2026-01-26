Alanya’nın Tosmur Mahallesi’nde yaşanan olay, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Soğuk ve yağışlı havaların etkisiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sevimli bir sokak köpeği, gözüne kestirdiği bir kasap dükkanının önünde 'avına' kilitlendi. Dışarıda asılı duran iştah kabartıcı sucuklar, açlıktan karnı guruldayan davetsiz misafirin hedefi oldu.

DAKİKALAR İÇİNDE ZİYAFET

Kasabın önünde asılı duran lezzetli sucuklara ulaşmak için fırsat kollayan köpek, amacına kısa sürede ulaştı. Kimseye aldırış etmeden sucuklara yönelen sevimli dost, dakikalar içinde ihtiyacı olduğu kadarını koparıp mideye indirdi. Karnını doyurmanın verdiği rehavetle operasyonu tamamlayan köpek, daha sonra sakin adımlarla yoluna devam etti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

O anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte video kısa sürede viral oldu. İzleyenler duruma tepki göstermek yerine, "Afiyet olsun", "Yarasın" gibi yorumlarla sevimli köpeğe destek verdi. Bu gülümseten olay, sokaklardaki dilsiz canların su ve besin ihtiyaçlarını karşılamanın her vicdan sahibi vatandaşın görevi olduğunu ve toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha hatırlattı.