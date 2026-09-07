Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Tuna için Alanya Kültür Merkezi’nde adaylık tanıtım töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa eski Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Alanya iş dünyasının tanınan isimleri, ALTSO üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geniş katılımın olduğu törende Mustafa Tuna, ALTSO Başkanlığı için hazırladığı 2026-2030 dönemi vizyonunu ve yönetim anlayışını kamuoyuyla paylaştı. Tuna, kendilerini yalnızca bir seçim sürecinin değil, Alanya ticaretinin geleceğine yönelik önemli bir sorumluluğun beklediğini vurguladı.

"HEDEFİMİZ BİR" İLKESİYLE YOLA ÇIKTI

Farklı sektörlerden iş insanlarının ortak beklentilerine dikkat çeken Tuna, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“İş yerlerimiz, ihtiyaçlarımız ve düşüncelerimiz farklı olabilir. Ancak emeğimizin karşılığını almak, işletmelerimizi büyütmek, Alanya ekonomisini güçlendirmek ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak konusunda hedefimiz birdir. ‘Hedef Bir’ derken anlatmak istediğimiz tam olarak budur.”

"TİCARETİN İÇİNDEN GELEN BİR KARDEŞİNİZİM"

Uzun yıllardır ticaret hayatının merkezinde olduğunu hatırlatan Tuna, işletme sahiplerinin yaşadığı maliyet artışları, finansmana erişim zorlukları, nitelikli personel ihtiyacı ve daralan kazanç marjlarına işaret etti. ALTSO’nun temel görevinin bu sorunlar karşısında üyesinin yanında yer almak olduğunu ifade eden Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üyemiz haklı olarak ‘İşimi nasıl büyüteceğim, finansmana nasıl ulaşacağım, yeni pazarlara nasıl açılacağım ve yaşadığım sorunu kime anlatacağım?’ diye soruyor. ALTSO’nun temel sorumluluğu, bu sorulara cevap arayan üyesinin yanında durmaktır. Sorunu dinlemek, ilgili kurumlara taşımak, çözüm için çalışmak ve atılan adımların sonucunu üyemize bildirmektir.”

"ALTSO BAŞKANLIĞINA ADAYIM"

Geçmişte yürüttüğü ALTSO Meclis Başkanlığı görevi ve yerel yönetim deneyimlerine değinen Tuna, Ankara’daki temaslar kadar Alanya’daki her bir üyenin sorununu bilmenin önemini vurguladı. Bilgi, tecrübe ve biriktirdiği güveni Alanya iş dünyası için kullanmaya hazır olduğunu belirten Tuna, şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’da hangi kapının çalınacağını bilmek kadar, Alanya’da hangi üyemizin ne sorunu, ne sıkıntısı ve ne beklentisi olduğunu bilmek de gerekir. Yıllar içinde kazandığım bilgi ve tecrübeyi, ticaret hayatında öğrendiklerimi ve insan ilişkilerinde biriktirdiğim güveni Alanya iş dünyasının geleceği için kullanmaya hazırım. Alanya ticaretine, ekonomisine ve iş dünyasına hizmet etmek için Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına adayım.”

"HER ÜYEMİZ EŞİT VE DEĞERLİDİR"

Yönetim anlayışlarının merkezinde ulaşılabilirlik, adalet, şeffaflık ve takip süreçlerinin yer alacağını kaydeden Tuna, işletme büyüklüğü veya sektörü ne olursa olsun tüm üyelerin oda hizmetlerinden eşit yararlanacağını söyledi. Meslek komitelerinin yönetimde daha etkin kılınacağını, kadın girişimciler ile genç iş insanlarının oda çalışmalarında daha fazla sorumluluk üstleneceğini ifade etti.

Tuna, 2026–2030 vizyonunu Alanya ekonomisinin gerçek ihtiyaçlarına yanıt verecek somut, uygulanabilir ve takip edilebilir projeler üzerine kurguladıklarını belirterek konuşmasını tamamladı.