Alanya’nın yerleşik yabancı nüfusunun yoğun olduğu Mahmutlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akşam saatleri acı bir habere sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, ilçede ikamet eden 67 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Şahin Jafarov, evinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı.

AİLESİ YARDIM İSTEDİ

Evin mutfak bölümünde bir anda fenalaşarak yere yığılan Jafarov’un durumunu fark eden aile bireyleri, büyük bir panik ve endişeyle 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine konuta hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaşlı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra zaman kaybetmeden ambulansla hastaneye sevk etti.

ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Hastanede doktorların yoğun çabalarına ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Jafarov’un ani ölümü yakınlarını yasa boğdu. Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin netleşmesi amacıyla talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.