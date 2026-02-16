Alanya Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Odası’nın 75. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleşen olaylı genel kurulu, daha önce görülmemiş bir gerilime sahne oldu. Faaliyet raporlarının reddedilmesinin ardından geçilen "Odanın zarara uğratılıp uğratılmadığı" oylaması bardağı taşıran son damla oldu. Yapılan el kaldırma oylamasında 140 üyenin, mevcut yönetimin odayı zarara uğrattığı yönünde görüş bildirmesi üzerine Başkan İlyas Bayır sert tepki gösterdi.

"CEBİNİZE PARA MI GİRDİ YAZIKLAR OLSUN!"

Oylama sonucunu hazmedemeyen ve oldukça gergin olduğu gözlenen Başkan İlyas Bayır, mikrofonu eline alarak salondaki üyelere ateş püskürdü. Personele ödenen kıdem tazminatları ve izin ücretleri üzerinden yapılan "zarar" eleştirilerine sert çıkan Bayır, "Cebinize para mı girdi de 'zarar ettirdiniz' diyorsunuz? Yazıklar olsun! Esnaf olaraktan yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Bayır'ın bu sözleri üzerine salonda uğultular yükselirken, divan heyeti ve güvenlik görevlileri teyakkuza geçti.

"BU PERSONELE SAYGI DUYUN"

Konuşması sırasında sık sık eliyle üyeleri işaret ederek tepkisini sürdüren Bayır, odada 20-25 yıl emek vermiş personelin haklarını savunduğunu belirtti. Ödemelerin gecikmeli de olsa yapıldığını ve bunun bir zarar olarak yansıtılmasının vicdansızlık olduğunu savunan Bayır, "Emek saygıdır. Bu personele üst kuruluş eksik gördü, yazıklar olsun. Ben ödedim, utanmıyorum ödemekten. Elinizi vicdanınıza koyun" diyerek bağırdı.

BAŞKAN VEKİLLİĞİ MAAŞI RESTİ

Zarar iddialarına karşı kendi fedakarlıklarını öne süren Bayır, 8 yıllık görev süresince ne kendisinin ne de yönetimdeki arkadaşlarının başkan vekilliği maaşı almadığını iddia etti. "Bugün bir başkan vekili asgari ücret alır. Biz bunu almadık, odaya bağışladık. 2 milyon 600 bin liralık tasarrufumuz var. Zarar dediğiniz 200 bin lira mı?" diyerek kendini savunan Bayır, konuşmasını ellerini havaya kaldırıp sitem ederek sonlandırdı.