Kuzey şeridindeki çalışmaların ardından güney şeridinde başlayan sıcak asfalt serimi Kale Market önüne kadar gelirken, Güzelyalı Caddesi de önümüzdeki hafta içi asfaltla buluşacak. Su, elektrik, internet, telefon, yağmur suyu drenajı ve aydınlatma altyapılarının yenilendiği, doğal gaz hattının döşendiği ayrıca sıcak asfaltla buluşturularak kaldırım ve aydınlatmasının modern hale getirildiği Atatürk Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor. Firmalar, Alanya Belediyesi’nin planlaması dahilinde ilk olarak kuzey şeridindeki çalışmaları tamamlamış ve ardından Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sıcak asfalt serimi yapılmıştı. Firmalar tarafından güney şeridindeki altyapı çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı ve sıcak asfalt çalışmaları başladı. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alaaddin Beach önünden Kale Market’e kadar olan caddede sıcak asfalt çalışmalarını tamamladılar.

GÜZELYALI CADDESİ’NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLIYOR

Atatürk Caddesi yapılırken Güzelyalı Caddesi’nin altyapısı yenilenmişti. Ekipler, hafta içi itibariyle Güzelyalı Caddesi’ni de sıcak asfaltla buluşturacak. Çalışmalar daha sonra Atatürk Caddesi’nde sürecek ve Mola Kavşağı’na kadar olan bölge konforlu ulaşıma kavuşacak. Altyapı ve asfalt çalışmalarının koordineli sürdüğü bölgede bir yandan da kaldırım ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Planlama dahilinde ilerleyen çalışmalar bitirildiğinde cadde, Alanya’ya yakışır modern görünümüne kavuşacak.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN